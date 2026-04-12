Incidente mistero sull' identità dell' uomo carbonizzato | si cercano i parenti

A più di dodici ore dall'incendio che ha distrutto una Fiat 127 gialla sulla statale 379, le forze dell'ordine stanno cercando di identificare l'uomo deceduto, rimasto carbonizzato nell'incidente. La polizia stradale ha diffuso una nota per avvertire i familiari e chiedere eventuali informazioni utili. La vittima non è ancora stata riconosciuta, mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause dell'incendio.

CAROVIGNO - A oltre dodici ore dal rogo che ha inghiottito una Fiat 127 gialla sulla statale 379, la polizia stradale ha diramato una nota per allertare i parenti del conducente deceduto, nel tentativo di risalire alla sua identità. Finora, però, nessun familiare si è presentato sul luogo del.🔗 Leggi su Brindisireport.it WWE: Speculazioni sull’identità dell’uomo mascherato che ha attaccato Bron BreakerBron Breakker non è rimasto in a lungo nel Royal Rumble Match, prima di essere eliminato da Oba Femi Breaker è stato aggredito da un uomo mascherato. Mistero a Roma: anziano senza documenti trovato carbonizzato, siUn dramma a Roma: anziano trovato carbonizzato, si cercano informazioni per l'identificazione Un uomo di circa 80 anni è stato trovato carbonizzato a...