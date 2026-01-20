Incidente in autostrada blocca il traffico verso Milano | coda di tre chilometri

Un incidente si è verificato questa mattina sull'autostrada A8, tra Castellanza e Legnano, causando un blocco del traffico in direzione di Milano. La circolazione è attualmente rallentata e si registra una coda di circa tre chilometri. Si consiglia di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio e di considerare eventuali percorsi alternativi.

Traffico bloccato sull'Autostrada A8, in direzione Milano, per un incidente avvenuto nel tratto Castellanza - Legnano, attorno alle 6.30 di martedì. Sul luogo dello scontro si sono formate code di almeno tre chilometri, secondo quanto indicato da Autostrade per l'Italia. Due persone coinvolte.

