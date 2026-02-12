Bonifica ambientale nella Valle del Belìce | fondi anche per Santa Margherita

Il governo Schifani ha stanziato 5,2 milioni di euro per quattro progetti di bonifica ambientale nella Valle del Belìce. I fondi arrivano dopo anni di attese e serviranno a intervenire su aree inquinate e abbandonate. Le risorse saranno distribuite tra diversi comuni, tra cui Santa Margherita, che potrà così avviare interventi di recupero e tutela del territorio. La decisione ha suscitato reazioni positive tra gli abitanti, ansiosi di vedere miglioramenti concreti nell’ambiente e nella qualità della vita.

Gli interventi, gestiti dal dipartimento della Protezione civile, riguarderanno la rimozione dell'amianto derivante dalla dismissione delle baracche Ammontano a 5,2 milioni le risorse stanziate dal governo Schifani per il finanziamento di quattro progetti di bonifica ambientale nella valle del Belìce. I fondi arrivano dalla riprogrammazione delle risorse del Piano di sviluppo e coesione approvata dalla giunta regionale. Gli interventi, gestiti dal dipartimento della Protezione civile, riguardano la rimozione dell'amianto derivante dalla dismissione delle baracche costruite nella valle e risultano indispensabili per la tutela della salute dei cittadini e del territorio.

