Incentivi auto il governo riapre alla rottamazione Urso contro il Green Deal | Ha distrutto l’industria

Il governo ha deciso di riaprire gli incentivi per la rottamazione delle auto, mentre il ministro delle imprese ha criticato il Green Deal, accusandolo di aver danneggiato il settore automobilistico. L’anno scorso, le immatricolazioni di auto e veicoli commerciali sono diminuite, causando una riduzione importante per l’industria italiana legata alla produzione di veicoli. La situazione ha portato a scambi di opinioni tra le istituzioni e gli operatori del settore.

“Lo scorso anno le immatricolazioni sono calate per auto e per i veicoli commerciali, registrando per la filiera produttiva italiana una contrazione significativa. Tuttavia l’andamento ancora crescente della compravendita dell’usato denota come in realtà il mercato chieda prodotti, ma evidentemente l’offerta non incontra il reale potere d’acquisto delle famiglie”. Così il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio inviato alla conferenza di Federauto. “No alle folli idee del Green Deal”. “I n questo contesto – prosegue Urso – il Governo italiano con fermezza ha dato una scossa all’Unione Europea mettendo in discussione le folli idee del Green Dea l.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Incentivi auto, il governo riapre alla rottamazione. Urso contro il Green Deal: “Ha distrutto l’industria” Auto, Urso: «Pensiamo a reintroduzione incentivi. Idee Green Deal folli»Per stimolare la domanda nel settore automotive «prevediamo misure mirate, tra cui la reintroduzione di incentivi per i veicoli, anche commerciali,... Auto, Urso: «Prevediamo incentivi per i veicoli, anche i commerciali. Idee Green Deal folli»Per stimolare la domanda nel settore automotive l’Italia prevede incentivi per l’acquisto dei veicoli, anche quelli commerciali.