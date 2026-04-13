Auto Urso | Prevediamo incentivi per i veicoli anche i commerciali Idee Green Deal folli

Durante un convegno dedicato al settore automotive, il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato che sono previsti incentivi per l'acquisto di veicoli, inclusi i modelli commerciali. Ha anche commentato che alcune proposte legate al Green Deal risultano essere troppo estreme. La discussione si è concentrata sulle misure di stimolo per il mercato dell'auto e sulle politiche ambientali in atto.

Per stimolare la domanda nel settore automotive l’Italia prevede incentivi per l’acquisto dei veicoli, anche quelli commerciali. Lo ha chiarito il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio letto durante il convegno sul settore automotive organizzato da Federauto nella sede dell’Automobile Club di Milano. «Prevediamo misure mirate, tra cui la reintroduzione di incentivi per i veicoli, anche commerciali, in modo da facilitare il rinnovo del parco circolante e sostenere la ripresa del mercato», sono state le parole del ministro. «Credo davvero che insieme a tutti gli operatori della filiera possiamo tracciare il...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Auto, Urso: «Prevediamo incentivi per i veicoli, anche i commerciali. Idee Green Deal folli» Auto, Urso: «Pensiamo a reintroduzione incentivi. Idee Green Deal folli»Per stimolare la domanda nel settore automotive «prevediamo misure mirate, tra cui la reintroduzione di incentivi per i veicoli, anche commerciali,... Urso, 'prevediamo incentivi per i veicoli, anche i commerciali'"Per stimolare la domanda prevediamo misure mirate tra cui la reintroduzione di incentivi per i veicoli, anche commerciali, in modo da facilitare il...