Inceneritori Marano M5s | Impatto su ambiente e salute Catania non può pagare un prezzo così alto
Un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha criticato i progetti di inceneritori, sostenendo che si stanno verificando carenze nelle valutazioni ambientali, sanitarie e urbanistiche necessarie. Secondo quanto dichiarato, grazie a un accesso agli atti promosso dal politico, gli uffici regionali hanno confermato l’assenza di queste valutazioni. La preoccupazione riguarda l’impatto su ambiente e salute, con particolare attenzione a una città della Sicilia che, secondo l’esponente, non può sopportare un simile onere.
“Sugli inceneritori si sta consumando il più grande e pericoloso imbroglio a danno dei siciliani. Mesi fa, grazie a un accesso agli atti che io ho promosso, gli uffici della Regione siciliana hanno confermato che non ci sono le valutazioni ambientali, sanitarie o urbanistiche necessarie per la.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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