Inceneritori Marano M5s | Impatto su ambiente e salute Catania non può pagare un prezzo così alto

Un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha criticato i progetti di inceneritori, sostenendo che si stanno verificando carenze nelle valutazioni ambientali, sanitarie e urbanistiche necessarie. Secondo quanto dichiarato, grazie a un accesso agli atti promosso dal politico, gli uffici regionali hanno confermato l’assenza di queste valutazioni. La preoccupazione riguarda l’impatto su ambiente e salute, con particolare attenzione a una città della Sicilia che, secondo l’esponente, non può sopportare un simile onere.