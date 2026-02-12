Sequestro Etnaland Marano M5s richiede un' audizione delle commissioni Ambiente e Salute all’Ars

Il Movimento 5 Stelle di Marano chiede che le commissioni Ambiente e Salute all’Ars ascoltino subito i responsabili di Etnaland, il parco acquatico di Belpasso sequestrato dalla Procura di Catania. Il deputato del M5s esprime preoccupazione per le indagini ancora in corso e chiede chiarezza sulla situazione. La questione è diventata un punto caldo, con i lavoratori e i visitatori che restano in attesa di sapere cosa succederà.

“Non nascondo la mia preoccupazione per le indagini della Procura di Catania, tuttora in corso, che hanno portato al sequestro preventivo del parco acquatico Etnaland di Belpasso. Una struttura che durante la stagione estiva diventa meta privilegiata di centinaia di migliaia di giovani e famiglie provenienti non solo da tutta la Sicilia ma anche da altre regioni del Sud Italia e che genera, con decine e decine di lavoratori, un indotto economico importante per il nostro territorio”. Così Jose Marano, deputata regionale M5s e vicepresidente commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Assemblea regionale siciliana.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

