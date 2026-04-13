Incendio in un palazzo a Torino la donna arrestata ritratta ma non viene creduta | Ho solo lanciato una sigaretta

A Torino, una donna arrestata per un incendio in un palazzo ha inizialmente ammesso di aver causato il rogo, dichiarando di aver bruciato tutto. Tuttavia, durante l'udienza davanti al giudice, ha cambiato versione, sostenendo di aver semplicemente lanciato una sigaretta. La versione originale della donna non è stata ritenuta credibile dagli inquirenti, che continuano le indagini sul caso.

Con i carabinieri si era subito detta colpevole (“Ho bruciato tutto”), davanti al giudice Antonio Serva Cassano ha ritrattato. La donna arrestata il 9 aprile, poco dopo aver provocato l’incendio che ha danneggiato la facciata di un palazzo Atc a Torino, si è comportata così durante l’udienza di.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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