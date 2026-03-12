Mathieu Van der Poel ha vinto la quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, una gara di 213 chilometri da Tagliacozzo a Martinsicuro. Dopo aver lanciato lo sprint troppo presto, ha comunque resistito e conquistato il successo. Il ciclista ha confermato di essere in ottima forma, nonostante l’errore durante la volata. La competizione si è svolta senza altre variazioni di rilievo.

Mathieu Van der Poel conferma il suo ottimo stato di forma e vince anche la quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, con partenza a Tagliacozzo e arrivo a Martinsicuro dopo 213 km. Si tratta del secondo successo della settimana e della vittoria n.59 in carriera per il fuoriclasse neerlandese dell’Alpecin-Premier Tech, che aveva trionfato anche due giorni fa a San Gimignano. Van der Poel ha avuto la meglio sulle strade abruzzesi in uno sprint finale a ranghi ridotti che vedeva protagonisti diversi uomini di classifica ma anche altri cacciatori di tappe come il belga Wout Van Aert. A conti fatti il 31enne olandese ha fatto valere la sua esplosività, lanciando una volata molto lunga (considerando il forte vento contrario) ma resistendo in testa fino al traguardo davanti all’italiano Giulio Pellizzari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mathieu Van der Poel: “Ho lanciato lo sprint troppo presto, ma ho una condizione ottima e ho resistito”

