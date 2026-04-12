Incendio in campagna a Cirimido | in fiamme casetta con pollaio

Nel pomeriggio di domenica 12 aprile 2026, a Cirimido, in via Strada di Mezzo, si è verificato un incendio che ha interessato una casetta in campagna con pollaio annesso. Le fiamme hanno coinvolto l’edificio, ma le cause dell’incendio non sono ancora state rese note. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Incendio nel pomeriggio di domenica 12 aprile 2026 a Cirimido, in via Strada di Mezzo, dove una casetta in campagna con annesso pollaio è stata interessata dalle fiamme.L’allarme è scattato intorno alle 15.20, quando il reparto volo della Guardia di Finanza ha segnalato il rogo, permettendo un.🔗 Leggi su Quicomo.it Cirimido, brucia un pollaio in campagna: l'elicottero della Gdf segnala l'incendioCirimido, 4 aprile 2026 – È stato notato e segnalato da un elicottero del Reparto Volo della Guardia di finanza impegnato in un sorvolo, l'incendio... Cirimido, l’occhio dall’alto salva il pollaio: rogo domato dai soccorsiUn incendio ha colpito una piccola abitazione rurale e un pollaio nella zona di Strada di Mezzo, a Cirimido, il 4 aprile 2026 intorno alle ore 15:20.