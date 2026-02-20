Incendio sulla Pontina | un furgone distrutto dalle fiamme

Un incendio sulla via Pontina ha causato la distruzione di un furgone alle 13:30 di venerdì 20 febbraio. Le fiamme hanno avvolto il veicolo mentre transitava in direzione sud, creando panico tra gli automobilisti. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza la zona. Nessuno è rimasto ferito, ma il traffico è stato rallentato per diverse ore. La causa dell’incendio resta da chiarire.

Incendio sulla via Pontina dove un furgone è stato avvolto dalle fiamme. L'episodio è avvenuto intorno alle 13:30 di venerdì 20 febbraio. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e le forze dell'ordine. Il rogo, scoppiato per cause ancora in corso di accertamento, è divampato all'altezza del chilometro 18 in direzione Latina, nella zona di Spinaceto, e ha distrutto un Ducato. I vigili del fuoco del distaccamento dell'Eur hanno domato le lingue di fuoco mentre gli agenti della polizia locale del gruppo IX Eur hanno provveduto alla gestione della viabilità. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni ed è stato poi riaperto con una corsia in direzione Latina.🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Incendio sulla Pontina: furgone avvolto dalle fiamme Leggi anche: Incendio sulla A14 in zona industriale: tir che trasporta carne di pollo avvolto e distrutto dalle fiamme Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LATINA | Traffico in tilt sulla Pontina, strada chiusa per un giunto stradale rotto; Bloccata nel traffico sulla Pontina, rischia di partorire in auto: scortata in ospedale dalla polizia stradale; Incidente sul Raccordo a Roma, morto investito da un'auto dopo la caduta dallo scooter in zona Ostiense; INCIDENTE MORTALE SULLA PONTINA, RINTRACCIATO IL CAMIONISTA CHE HA TRAVOLTO LORETI. Roma, incidente mortale sulla Pontina: deceduto un motociclistaRoma, incidente mortale sulla Pontina: deceduto motociclista. Tutti gli ultimi aggiornamenti in diretta su quanto accaduto ... meridiananotizie.it Incidente stradale sulla Pontina, muore un centauro 48enneLa tragedia in prossimità del Grande Raccordo Anulare. La strada è stata momentaneamente chiusa, con traffico deviato all'altezza di Mostacciano ... rainews.it Incendio sulla Pontina: furgone avvolto dalle fiamme ift.tt/tkiwq1H x.com RINTRACCIATO IL CAMIONISTA CHE AVEVA TRAVOLTO il MOTOCICLISTA SULLA PONTINA APRILIA. E’ stato rintracciato dalla Polstrada, il camionista coinvolto nell’incidente che si è verificato venerdì 13 febbraio sulla Pontina a Spinaceto, costato la vita - facebook.com facebook