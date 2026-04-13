Incendia mezzi pesanti in un deposito giudiziario a Tivoli danni da 150mila euro | denunciato 62enne
Un incendio è divampato in un deposito giudiziario a Tivoli Terme, causando la distruzione di un camion e il danneggiamento di altri mezzi pesanti. I danni stimati sono di circa 150mila euro. Un uomo di 62 anni è stato denunciato in relazione all’incidente, che ha interessato diversi veicoli parcheggiati nell’area. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.
Incendio in un deposito a Tivoli Terme: un camion distrutto e altri mezzi danneggiati per 150mila euro. Denunciato un 62enne incastrato dalle telecamere.🔗 Leggi su Fanpage.it
Tivoli Terme. Incendia alcuni mezzi pesanti all’interno di un deposito giudiziario in Località Colle Cesarano. 62enne denunciato dai CarabinieriTIVOLI – I militari della Stazione Carabinieri di Tivoli Terme hanno denunciato in stato di libertà un 62enne, per il reato di incendio di alcuni...
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