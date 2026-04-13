Incendia mezzi pesanti in un deposito giudiziario a Tivoli danni da 150mila euro | denunciato 62enne

Un incendio è divampato in un deposito giudiziario a Tivoli Terme, causando la distruzione di un camion e il danneggiamento di altri mezzi pesanti. I danni stimati sono di circa 150mila euro. Un uomo di 62 anni è stato denunciato in relazione all’incidente, che ha interessato diversi veicoli parcheggiati nell’area. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.