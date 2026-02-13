Controlli sulla SS47 da inizio anno raggiunti circa 1000 euro di multe c’entrano i mezzi pesanti

Da inizio anno, i controlli sulla SS47 hanno portato a circa 1.000 euro di multe, principalmente a causa dei mezzi pesanti. La polizia locale della Bassa Valsugana e i carabinieri di Borgo Valsugana continuano a pattugliare la strada, fermando veicoli sospetti e verificando il rispetto delle norme, con l’obiettivo di prevenire incidenti e garantire maggiore sicurezza agli automobilisti.

Nell'ambito di questa attività mercoledì mattina, 11 febbraio 2026, tre mezzi pesanti sono stati fermati e sottoposti a una verifica approfondita. Dagli accertamenti è emerso che in tutti e tre i casi i veicoli erano privi di estintori. Agli autisti, quindi, è stato contestato il "possesso di dispositivi di equipaggiamento non conformi". Il bilancio dei controlli, al momento, è di una patente ritirata, 36 punti sottratti e circa 1000 euro di sanzioni. I controlli – informano i militari dell'Arma – continueranno le prossime settimane lungo tutto il territorio della Valsugana.

