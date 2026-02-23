Sant’Andrea del Garigliano inaugurato il nuovo ufficio postale in versione polis

L’inaugurazione del nuovo ufficio postale di Sant’Andrea del Garigliano deriva dal progetto Polis di Poste Italiane, volto a rafforzare i servizi nei piccoli comuni. L’intervento ha portato a una ristrutturazione completa degli spazi e all’installazione di nuove tecnologie. Il sindaco del paese ha partecipato alla cerimonia, sottolineando l’importanza di migliorare l’accesso ai servizi per i residenti. La comunità attende ora un servizio più efficiente e vicini.

È stato presentato oggi l’ufficio postale di Sant’Andrea del Garigliano rinnovato nell’ambito del progetto Polis: l'iniziativa di Poste Italiane che promuove la coesione economica, sociale e territoriale in 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Riapre l’ufficio postale di Sant'Arpino nella versione “Polis”L’ufficio postale di Sant’Arpino riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, entrando nella versione “Polis” di Poste Italiane. Inaugurato il nuovo ufficio postale a Civitella Messer Raimondo con i nuovi servizi Polis [FOTO]Questa mattina a Civitella Messer Raimondo è stato inaugurato il nuovo ufficio postale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Sant'Andrea del Garigliano, l'incubo del finto nipote finisce in violenza: anziano spintonato per scappare con l'oro; Sant'Andrea del Garigliano, Finto nipote truffa due anziani: preso dai carabinieri; L’occhio delle telecamere incastra i truffatori: presa una coppia a Sant'Andrea sul Garigliano; Sant’Andrea sul Garigliano, l’incubo del finto nipote finisce in rapina: coppia di truffatori incastrata dalle telecamere. L’occhio delle telecamere incastra i truffatori: presa una coppia a Sant'Andrea sul GariglianoSono state le immagini del sistema di videosorveglianza comunale a dare un volto e un nome ai responsabili di una vile truffa, sfociata in rapina, ai ... msn.com Truffa e rapina a Sant’Andrea sul Garigliano: arrestati due malfattori dell’hinterland napoletanoI Carabinieri individuano i responsabili di una truffa ai danni di una coppia di anziani grazie alle telecamere di videosorveglianza; refurtiva pari a 4.000 euro ... tunews24.it Santa Giuseppina Vannini Giuseppina Vannini nacque a Roma il 7 luglio 1859 da Angelo ed Annunziata. La piccola fu battezzata il giorno dopo presso la chiesa di Sant’Andrea delle Fratte e le vennero dati i nomi Giuditta Adelaide... continua >> https://www.s - facebook.com facebook