Gestione del Centro civico Pertini | affidata a un gruppo di giovani la coprogettazione

Il Comune ha deciso di affidare ai giovani la gestione del Centro civico Pertini, dopo aver scelto un gruppo di co-progettazione. La decisione nasce dall’esito della selezione pubblica, che ha coinvolto numerosi candidati under 30. I giovani lavoreranno insieme per definire come utilizzare gli spazi del centro, coinvolgendo anche residenti e associazioni locali. La collaborazione mira a rendere più vivace e aperto il centro, creando eventi e attività che rispecchino le esigenze della comunità. La fase di avvio partirà nelle prossime settimane.

Partito l'iter tra una cordata di esponenti di varie associazioni e il Comune di Lecco. L'assessore: "Primo passaggio verso la creazione di un arcipelago giovanile" La prosecuzione del procedimento costituisce l'avvio di un percorso collaborativo volto a verificare la sostenibilità economico-finanziaria e organizzativa del modello proposto, nonché a definire in modo puntuale governance, ruoli e responsabilità, in coerenza con gli obiettivi sociali, aggregativi e giovanili dell'Amministrazione. Al termine della co-progettazione, in caso di esito positivo, si potrà procedere alla stipula della convenzione che disciplinerà la gestione delle attività di animazione e presidio del Centro Civico "Sandro Pertini". AVVIATA LA CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO PERTINILECCO – Il Comune di Lecco informa che si è concluso l'iter di selezione previsto dall'avviso pubblico finalizzato all'attivazione di un percorso di co-progettazione per la definizione del modello di gestione del Centro Civico Pertini.