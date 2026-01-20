Sportello celiachia Al Centro civico di SVito uno spazio di incontro per l’associazione

Lo Sportello Celiachia presso il Centro civico di S. Vito offre un punto di riferimento per persone con celiachia e volontari. Gestito dall’Associazione Italiana Celiachia Toscana, questo spazio mira a fornire supporto, informazioni e confronto sul tema, rafforzando la presenza dell’associazione sul territorio lucchese e promuovendo la sensibilizzazione sulla condizione.

L' Associazione Italiana Celiachia Toscana amplia la propria presenza sul territorio lucchese con l'apertura di un nuovo spazio dedicato ai volontari e alle persone affette da celiachia. Una malattia autoimmune cronica che può comparire a qualsiasi età e che si manifesta in seguito all'assunzione di glutine con sintomi gastrointestinali o con manifestazioni extra-intestinali. Il nuovo punto riservato all'associazione sarà attivo presso il Centro Civico di San Vito, in via Giorgini 15, e aprirà ufficialmente le sue porte stasera alle 21. Lo spazio rappresenta un importante luogo di riferimento per i volontari e le persone che si avvalgono delle iniziative proposte dall'organizzazione, che potranno informarsi sugli orari di apertura e sulle iniziative intraprese attraverso il numero: 348 0829566.

