Cisl Arezzo | eletta la nuova segreteria a fianco del segretario generale Mauro Cerofolini

Ieri mattina, il Consiglio generale della Cisl Arezzo si è riunito per eleggere la nuova segreteria. La squadra affiancherà Mauro Cerofolini nel lavoro quotidiano. La scelta è stata fatta con un voto compatto, senza sorprese. Ora, il sindacato si prepara a affrontare le sfide dei prossimi mesi.

Arezzo, 31 gennaio 2026 – Ieri mattina, 30 gennaio, si è riunito i l Consiglio generale della CISL Arezzo per eleggere la nuova segreteria che affiancherà il Segretario generale Mauro Cerofolini. Due i nomi scelti, volti storici del sindacato aretino: Maria Rosaria Esposito e Luca Attoniti. Maria Rosaria Esposito, Segretaria generale Fisascat Cisl Arezzo dal 2019 con delega regionale al Terzo Settore, ha dichiarato: “È una giornata bellissima. Dopo quasi sei anni come Segretario generale Fisascat, ho l’onore di entrare a far parte della segreteria della Ust di Arezzo. Mi propongo, insieme al collega Attoniti, di lavorare al meglio, con particolare attenzione alla contrattazione sociale e al nostro territorio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

