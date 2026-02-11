La Francia chiede le dimissioni di Albanese | oltraggi inaccettabili a Israele FdI applaude E la sinistra?

La Francia ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese, l’osservatrice Onu presa di mira per le sue posizioni a favore di Israele. La richiesta arriva dopo alcune sue dichiarazioni considerate oltraggiose, che hanno scatenato reazioni dure. Nel frattempo, Fratelli d’Italia ha espresso sostegno, mentre la sinistra non si è ancora schierata ufficialmente.

Questa volta la bocciatura di Francesca Albanese, osservatrice Onu, militante pro Pal e idolo della sinistra, arriva dall’estero. La Francia fa sul serio e chiede le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite p er i territori palestinesi. “La Francia condanna senza riserva alcuna le parole oltraggiose e irresponsabili della signora Albanese (pronunciate sabato scorso al forum di Al Jazeera, ndr ) che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo è in quanto nazione”. Parola di Jean-Noel Barrot, ministro degli Esteri francese, che ha citato “una lunga lista di posizioni scandalose”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il ministro degli Esteri francese, Jean Noel Barrot, ha annunciato che la Francia chiederà ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi.

La Francia ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi.

