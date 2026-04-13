In tanti per l' ultimo saluto a Mathias Il papà del bambino morto sugli sci | Il mio piccolo Ayrton Senna

Un pomeriggio grigio di metà aprile ha accolto l’ultimo saluto a Mathias Tonti, il ragazzo di 12 anni morto in seguito a un incidente sugli sci avvenuto a San Martino di Castrozza, in Trentino Alto Adige. La cerimonia si è svolta in modo sobrio, con la partecipazione di molte persone, mentre il padre del ragazzo ha ricordato il figlio paragonandolo a Ayrton Senna. Mathias era rimasto in ospedale alcuni giorni prima di perdere la vita.

Un grigio pomeriggio di metà aprile ha fatto da cornice all'ultimo doloroso ma composto saluto a Mathias Tonti, il 12enne morto dopo un tragico incidente sugli sci a San Martino di Castrozza, in Trentino Alto Adige, il ragazzo è deceduto lo scorso martedì dopo alcuni giorni di ricovero.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Tragedia in montagna, morto a 12 anni a causa dell'incidente sugli sci: fissato l'ultimo saluto a MathiasIl tragico incidente sugli sci a San Martino di Castrozza, l'agonia in ospedale e il decesso. Morto a 12 anni dopo l'incidente sugli sci: il dramma di Mathias TontiIl giovane era rimasto coinvolto in una bruttissima caduta sulle nevi di San Martino di Castrozza nei giorni scorsi.