Tragedia in montagna morto a 12 anni a causa dell' incidente sugli sci | fissato l' ultimo saluto a Mathias

Un incidente sugli sci avvenuto a San Martino di Castrozza ha provocato la morte di un ragazzino di 12 anni. Dopo aver riportato ferite gravi, il giovane è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto martedì mattina. Sono stati programmati i funerali di Mathias Tonti, la cui morte ha suscitato grande dolore nella comunità. L’incidente si è verificato in Trentino Alto Adige, in una zona frequentata dagli appassionati di sport invernali.

Il tragico incidente sugli sci a San Martino di Castrozza, l'agonia in ospedale e il decesso. Sono stati fissati i funerali di Mathias Tonti, il ragazzo di 12 anni morto martedì mattina dopo un incidente in montagna (in Trentino Alto Adige), rivelatosi purtroppo fatale per l'adolescente. Come. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Morto a 12 anni dopo l'incidente sugli sci: il dramma di Mathias TontiIl giovane era rimasto coinvolto in una bruttissima caduta sulle nevi di San Martino di Castrozza nei giorni scorsi. Tragedia sugli sci, muore a soli 12 anni: dolore profondo per la scomparsa di MathiasEra stato giocatore della Porto Robur Costa: “Era una solare presenza fissa a tutte le partite casalinghe e a tutte le attività del club” Una notizia... Freerider travolto da una valanga sul Monte Rosa salvato dal Soccorso alpino valdostano Temi più discussi: Dramma in montagna, precipita in un canalone davanti agli occhi dell'amico: morto un ragazzo di 25 anni; Scivola sul sentiero e precipita nel canalone: muore 25enne in alta val Seriana; ? Precipita in un canalone, muore a 25 anni davanti agli occhi dell'amico - BresciaToday; Perde controllo durante discesa lungo il Monviso, morto sciatore nel cuneese. Tragedia in montagna: è morto uno scialpinista di 46 anni. E' stato travolto e sepolto da una valangaCAVALESE. Tragedia in alta quota sull'Alpe del Cermis. E' stato ritrovato senza vita lo scialpinista di 46 anni che risultava disperso dalle prime ore del mattino (Qui articolo). L'uomo, che da quanto ... ildolomiti.it Tragedia in montagna: scialpinista precipita sul Monviso e muore dopo una caduta di 700 metri. A lanciare i soccorsi due uomini che lo avevano incontrato in vettaCUNEO. Stava scendendo lungo la parete Sud, ribattezzata la Normale, del Monviso, quando ha perso gli sci ed è precipitato. Tragedia in montagna, nel pomeriggio di oggi, sabato 4 aprile: uno scialpi ... ildolomiti.it Tragedia nel Canale della Manica: muoiono affogate 4 persone. Cos'è la nuova tattica dei taxi boat x.com Tragedia della solitudine alle porte di Arezzo, trovato senza vita in casa - facebook.com facebook