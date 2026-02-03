Milano quattro minorenni minacciano col coltello un 16enne per rapinarlo | due arrestati e due denunciati
Quattro giovani, tutti minorenni, hanno avvicinato un ragazzo di 16 anni in via Torino e lo hanno minacciato con un coltello per farsi consegnare la sigaretta elettronica. Due di loro sono stati arrestati, gli altri due denunciati. La vittima non si è fatta male e ha chiamato subito la polizia, che è intervenuta in pochi minuti e ha fermato i sospetti.
Milano, 3 febbraio 2026 – Avevano preso di mira un 16enne, a cui volevano rubare la sigaretta elettronica sotto la minaccia del coltello. È successo ieri sera, alle 21 circa, quando i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato due minorenni egiziani, un 14enne e un 15enne, per rapina in concorso, e denunciato in stato di libertà altri due minori connazionali, un 14enne ed un 17enne, per lo stesso reato. I militari, inviati dalla centrale operativa, sono intervenuti in piazza Frattini, nel mezzanino della M4, dove i giovani avevano accerchiato e rapinato il 16enne, sotto minaccia di un coltello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
