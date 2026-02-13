A 15 e 16 anni minacciano con un coltello e rapinano due coetanei al parco | arrestati dalla polizia mentre fuggono

Nella tarda serata di ieri, due adolescenti di 15 e 16 anni sono stati arrestati dalla polizia al parco di via Roma, dopo aver minacciato con un coltello e rapinato due loro coetanei. La rapina è avvenuta intorno alle 21, quando i giovani hanno avvicinato le vittime e, con il coltello in mano, hanno sottratto loro alcuni soldi e uno smartphone. La segnalazione al 112 da parte di un passante ha permesso agli agenti di intervenire rapidamente e bloccare i due ragazzi mentre tentavano di scappare. Durante la perquisizione, sono stati trovati gli oggetti rubati e il colt

Arrestati dopo aver rapinato con un coltello due coetanei. Loro hanno 15 e 16 anni e sono stati presi dalla polizia intervenuta dopo una segnalazione del 112 N.U.E.- Il fatto risale allo scorso 5 febbraio quando intorno alle 15, due minorenni sono stati rapinati presso il Parco Falcone e Borsellino, poi rintracciati dalle Volanti sul posto. Notificato anche l’ordine di allontanamento dalle aree nelle quali è avvenuto il fatto, in base alle normative vigenti. L'intervento della polizia ha consentito di interrompere una serie di reati analoghi, nei quali si ritiene essere coinvolto il principale presunto responsabile di 16 anni che, con altri complici, oltre quello arrestato nell’ultima operazione di P.🔗 Leggi su Parmatoday.it

