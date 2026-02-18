Senigallia paziente oncologico costretto a terra al pronto soccorso | indagine chiusa nessuna responsabilità del personale

L’indagine sull’episodio di Franco Amoroso si è conclusa, confermando che il personale del pronto soccorso di Senigallia non ha responsabilità. Amoroso, un uomo di 60 anni in cura per un tumore, si era dovuto sdraiare a terra su una coperta il 12 gennaio a causa di dolori intensi. La vicenda aveva suscitato molte polemiche, ma le verifiche interne hanno stabilito che il personale sanitario ha agito correttamente, pur riconoscendo la gravità della situazione del paziente.

Franco Amoroso era stato costretto a sdraiarsi a terra per i dolori lancinanti. Si è conclusa l'indagine interna avviata dall'Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ancona sul caso di Franco Amoroso, il paziente oncologico di 60 anni che lo scorso 12 gennaio aveva dovuto sdraiarsi a terra su una coperta nel pronto soccorso di Senigallia (Ancona) per il dolore causato dalla sua gravissima patologia. La chiusura dell'indagine conferma che non sono emerse responsabilità del personale in servizio. Secondo quanto riferito dal direttore dell'Ast, Giovanni Stroppa, le persone presenti al pronto soccorso hanno seguito i protocolli assistenziali disponibili, operando nel massimo rispetto dei criteri professionali e senza omissioni.