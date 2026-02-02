Ha nel retto una bomba della Prima Guerra Mondiale un uomo va al Pronto Soccorso e viene operato d’urgenza Il paziente rischia anche una condanna

Un uomo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Ranguiel di Tolosa con una bomba a mano della Prima Guerra Mondiale nel retto. I medici hanno dovuto operarlo d’urgenza per rimuoverla, rischiando di complicare la sua condanna penale. La scena ha lasciato tutti senza parole, e ora si indaga su come quell’ordigno sia finito nel suo corpo.

Gli operatori dell'ospedale Ranguiel di Tolosa, in Francia, hanno vissuto un momento insolito nella notte tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio. Una squadra di artificieri della polizia e i vigili del fuoco si sono recati in pronto soccorso su segnalazione degli operatori per un paziente che si è presentato in ospedale con una granata della Prima guerra mondiale nel retto. Secondo quanto riportato da Ladepeche, il caso è emerso dopo una normale visita del ragazzo, un 24enne franese, che si era presentato in ospedale lamentando un dolore alla pancia. Dopo gli esami, i medici hanno scoperto la presenza dell'oggetto.

