Fiera Milano la Casa del Made in Italy apre in occasione di Mido

La Fiera Milano apre le porte alla prima Casa del Made in Italy. L’evento sarà inaugurato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante Mido, la grande fiera internazionale dell’occhialeria che si svolgerà dal 31 gennaio al 2 febbraio. La nuova struttura punta a mettere in mostra le eccellenze italiane nel settore e a rafforzare l’immagine del prodotto italiano nel mondo.

La prima Casa del Made in Italy sarà inaugurata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione di Mido, la rassegna internazionale dell'occhialeria in calendario da sabato 31 gennaio a lunedì 2 febbraio in Fiera Milano. L’apertura della “Casa”, che sarà ospitata negli spazi del Centro Servizi del quartiere espositivo di Rho, fa seguito al protocollo sottoscritto alla fine del settembre scorso tra Mimit, Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano per sostenere le imprese, le filiere industriali dei territori e l’export attraverso una presenza istituzionale nelle principali manifestazioni espositive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fiera Milano, la Casa del Made in Italy apre in occasione di Mido Approfondimenti su Fiera Milano Milano-Cortina, ecco i 26 vini ambassador del made in Italy a Casa Italia La presentazione dei 26 vini ambassador del made in Italy a Casa Italia mette in luce la varietà e la qualità delle produzioni vinicole italiane, riflettendo la biodiversità dei principali territori del Paese. Casalasco apre l’Innovation Center: così nasce il nuovo hub del Made in Italy agroalimentare Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Fiera Milano Argomenti discussi: Al via Milano Home 2026: cosa vedere in fiera; Milano Home 2026: la manifestazione dedicata al mondo della casa e dell’abitare; Milano Home 2026: tra le novità nell'universo casa, anche concept food di qualità e oggettistica per animali domestici; Milano Home, la terza edizione apre con oltre 750 espositori. A Fiera Milano apre la Casa del Made in ItalyDurante Mido, la rassegna dell'occhialeria in calendario dal 31 gennaio al 2 febbraio, sarà inaugurata la prima casa del Made in Italy a Fiera Milano. Lo ha annunciato presidente di Fondazione Fiera G ... ansa.it La Rai cambia casa con la rigenerazione urbana di Fondazione Fiera MilanoUn investimento da 120 milioni di euro da parte di Fondazione Fiera Milano e 28 mesi per i lavori. Con la posa della prima pietra ha preso il via ... stream24.ilsole24ore.com L’opera, autofinanziata da Fondazione Fiera Milano, comporta un investimento di 120 milioni. I lavori dureranno 28 mesi - facebook.com facebook Dal #VUCA al #NAVI World: oggi la #leadership naviga l’incertezza e la trasforma in crescita. Di questo si parlerà al #BusinessLeaders Summit 2026, un evento organizzato da #BIweb, la knowledge unit di Fiera Milano. 7-8.10| Allianz MiCo, Milano busine x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.