In Italia, nel primo trimestre del 2025, si è registrato un calo del 23% delle pensioni anticipate rispetto all’anno precedente, con sole 98 richieste. Nonostante le norme più severe e i tagli agli assegni che possono arrivare fino al 30%, migliaia di lavoratori stanno decidendo di lasciare il posto di lavoro il prima possibile. Questa tendenza si verifica in un contesto in cui le regole previdenziali sono state ulteriormente restrittive.

L ’Italia sta vivendo un paradosso previdenziale senza precedenti. Mentre nel primo trimestre del 2025 le pensioni anticipate sono crollate del 23% rispetto all’anno precedente, con sole 98.356 liquidazioni nel primo semestre secondo i dati Confesercenti, emerge un fenomeno opposto e preoccupante: chi può permetterselo economicamente sceglie comunque di lasciare il lavoro prima, accettando penalizzazioni che possono arrivare fino al 30% dell’assegno pensionistico. Pensionamento, le frasi simpatiche e profonde da scrivere per l'occasione. guarda le foto La fuga dal lavoro: il desiderio di libertà supera il guadagno. I dati esclusivi di MiaPensione, una delle società italiane specializzate in consulenza previdenziale che ha analizzato circa 30.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In Italia sta succedendo qualcosa di inaspettato. Nonostante le regole più rigide e i tagli drastici agli assegni (che possono arrivare fino al 30%!), migliaia di lavoratori stanno scegliendo di lasciare l'ufficio il prima possibile

L’Italia del rugby ora fa paura anche agli inglesi: “Non sono più i perdenti di prima, possono arrivare secondi nel Sei Nazioni”Il Times elogia la "resistenza" della nazionale azzurra, e scrive: "Con la Scozia hanno offerto una dimostrazione di resilienza.

Con le nuove regole, l'integrazione economica viene estesa a migliaia di lavoratori che prima ne erano esclusi. Tutte le novitàIl 2026 porta qualche notizia positiva per i lavoratori che convivono con una disabilità: torna, infatti, al centro dell’attenzione l’Assegno...