Muggia | viveva da due anni con il cadavere della madre in casa nascosto sotto i vestiti
I carabinieri sono entrati in una abitazione in viale XX aprile a Muggia, dove hanno scoperto un uomo che da due anni viveva con il cadavere della madre nascosto sotto i vestiti. La scoperta è avvenuta durante un intervento nella giornata di oggi, ma i motivi dell’intervento non sono stati resi noti. La vicenda ha portato all’apertura di un’indagine per chiarire quanto accaduto.
A scoprirlo sono stati i carabinieri, quando sono entrati nella casa al civico 24 di viale XX aprile, a Muggia. Una cinquantasettenne, già agente della polizia di Stato, viveva con il cadavere della madre (morta a 84 anni) in casa, occultato da almeno due anni. I militari hanno trovato il corpo.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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