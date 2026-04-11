Muggia | viveva da due anni con il cadavere della madre in casa nascosto sotto i vestiti

I carabinieri sono entrati in una abitazione in viale XX aprile a Muggia, dove hanno scoperto un uomo che da due anni viveva con il cadavere della madre nascosto sotto i vestiti. La scoperta è avvenuta durante un intervento nella giornata di oggi, ma i motivi dell’intervento non sono stati resi noti. La vicenda ha portato all’apertura di un’indagine per chiarire quanto accaduto.