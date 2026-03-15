In bici sicuri lungo la Briantea | a Curno al via i lavori per l’ultimo tratto

A Curno sono iniziati i lavori per completare l’ultimo tratto della pista ciclabile lungo la Briantea, un intervento affidato a un'impresa privata. L’obiettivo è collegare più facilmente la città con la rete ciclabile esistente e offrire ai ciclisti un percorso più sicuro. Il sindaco ha commentato che questa infrastruttura rappresenta un’alternativa all’auto per gli spostamenti quotidiani.

IL CANTIERE. Si completa il collegamento con la città, cantiere affidato dal privato. Il sindaco: «Alternativa all’uso dell’auto». Correttivi anche sui dissuasori. Bergamo e Curno sono pronte ad «allacciare» le piste ciclabili. La notizia attesa da tempo dai curnesi del completamento del percorso ciclabile al confine con la città, lungo la Briantea, dovrebbe trasformarsi a breve in realtà. «La data di inizio del cantiere non l’abbiamo ancora, ma abbiamo avuto la conferma che l’operatore immobiliare ha affidato i lavori all’impresa. Potrebbero partire indicativamente fra tre o quattro settimane, ma sarà sicuramente in primavera», riferisce Andrea Saccogna, sindaco di Curno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - In bici sicuri lungo la Briantea: a Curno al via i lavori per l’ultimo tratto Articoli correlati Ciclabile a ostacoli lungo la Briantea a Curno: «Presto dei correttivi»In teoria la pista ciclopedonale lungo la Briantea, a Curno, dovrebbe incoraggiare la mobilità dolce tra Bergamo e l’hinterland. Leggi anche: Malore alla guida, si scontra con due auto sulla Briantea a Curno: grave una 77enne Tutto quello che riguarda In bici sicuri lungo la Briantea a... Argomenti discussi: In bici sicuri lungo la Briantea: a Curno al via i lavori per l’ultimo tratto. In bici sicuri lungo la Briantea: a Curno al via i lavori per l’ultimo trattoIL CANTIERE. Si completa il collegamento con la città, cantiere affidato dal privato. Il sindaco: «Alternativa all’uso dell’auto». Correttivi anche sui dissuasori. ecodibergamo.it Ciclabile a ostacoli lungo la Briantea a Curno: «Presto dei correttivi»In teoria la pista ciclopedonale lungo la Briantea, a Curno, dovrebbe incoraggiare la mobilità dolce tra Bergamo e l’hinterland. Ma nella pratica, fra dissuasori e interruzioni in prossimità dei passi ... ecodibergamo.it