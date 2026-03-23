Udine rivoluzione in via Diaz | al via il cantiere per la rotatoria definitiva

Dopo due anni di sperimentazione, via ai lavori tra viale della Vittoria e piazza Primo Maggio. L'obiettivo: sicurezza e fluidità. Ecco come cambierà la viabilità fino a luglio Quello che per due anni è stato un assetto provvisorio, segnato da New Jersey e segnaletica temporanea, sta per diventare una realtà strutturale. Sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra via Diaz e viale della Vittoria, a due passi da piazza Primo Maggio. Un intervento atteso, volto a sciogliere uno dei nodi viari più complessi e trafficati della città di Udine. L'opera non nasce dal nulla, ma è il frutto di un lungo monitoraggio iniziato oltre due anni fa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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