In auto con due coltelli | denunciato dai carabinieri un 34enne

In auto con due coltelli, un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Piedimonte Etneo durante un normale controllo di routine. Quando hanno ispezionato il veicolo, hanno trovato i coltelli e lo hanno denunciato per porto ingiustificato di armi. Il giovane, residente nel comprensorio ionico di Messina, ora rischia di finire nei guai per aver portato in giro armi da taglio senza motivo.

Sotto il tappetino poggia piedi lato conducente sono stati rinvenuti due coltelli a serramanico, lunghi circa 15 centimetri, del cui possesso l’uomo non ha fornito alcuna giustificazione L’intervento è avvenuto nell’ambito di un servizio di prevenzione e vigilanza finalizzato a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità. Durante il controllo, i militari hanno notato un comportamento sospetto dell’uomo, che a bordo della propria utilitaria ha tentato una manovra azzardata per evitare il passaggio davanti alla pattuglia. Dopo aver intimato l’alt e identificato il conducente, i carabinieri hanno deciso di approfondire l’accertamento mediante una perquisizione del veicolo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

