Il vino è viaggio L’enoturismo al centro di Vinitaly 2026

Al Vinitaly 2026, l’enoturismo prende il centro della scena, con attenzione crescente verso il rapporto tra vino e territorio. L’evento mette in evidenza come le esperienze legate alla visita alle cantine e alle zone di produzione siano diventate parte integrante dell’offerta enologica. Le aziende presentano iniziative e percorsi dedicati ai visitatori, rafforzando il legame tra vino e cultura locale.

Il vino non è solo un’emozione per il palato, da gustare nel bicchiere: sempre più spesso diventa l’occasione giusta per scoprire un territorio e la sua cultura. Un’offerta quella enoturistica talmente ricca da meritarsi la Vinitaly Tourism 2026 che, dopo il debutto dello scorso anno, torna a Veronafiere dal 12 al 15 aprile, in un’area centrale del 58° Salone internazionale del vino e dei distillati. "Con questa edizione di Vinitaly Tourism – spiega il direttore generale vicario della Spa fieristica Gianni Bruno – l’enoturismo entra stabilmente nella manifestazione, assumendo un ruolo centrale nello sviluppo del sistema vino. Si tratta di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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