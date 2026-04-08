Vini dell’Umbria | il nuovo piano di qualità punta al Vinitaly 2026

Il distretto di qualità del vino umbro ha annunciato la sua presenza al Vinitaly 2026, con l’obiettivo di promuovere i vini della regione. L’ente responsabile si occuperà dell’organizzazione e del patrocinio dell’enoteca che sarà collocata nel padiglione dedicato alla regione. La partecipazione rappresenta un passo importante per la promozione dei vini umbri in ambito nazionale e internazionale.

Il Distretto di Qualità del vino umbro sbarca al Vinitaly 2026. L’ente gestirà l’intera organizzazione e il patrocinio dell’Enoteca situata nel padiglione della regione. L’operazione segna l’inizio delle promozioni per l’anno 2026. Si tratta della prima azione concreta di un piano triennale, che ha già un debutto a fine 2025 con l’esperienza a Vinitaly Chicago. Strategie di branding e visibilità aziendale. L’Enoteca adotterà un’estetica dedicata, con una grafica e un’identità visiva create appositamente per il Distretto. L’obiettivo è dare più forza al posizionamento dei prodotti locali sia in Italia che all’estero. Ventidue imprese partecipanti otterranno uno spazio espositivo riservato per mostrare le proprie etichette di punta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vini dell’Umbria: il nuovo piano di qualità punta al Vinitaly 2026 Lombardia al Vinitaly, Fontana: Export continua a crescere grazie alla qualità dei nostri vini – Il video(Agenzia Vista) Milano, 02 aprile 2026 "Noi saremo presenti, avremo tanti espositori, tante etichette, ma soprattutto continueremo in questo trend di... Bosca svela al Vinitaly il piano 2026: nuovo look e rotta verso l’esteroBosca sbarca al Vinitaly dal 12 al 15 aprile per svelare le strategie e i prodotti che caratterizzeranno l’anno 2026, puntando su un rinnovamento... Temi più discussi: In viaggio tra i vini umbri con le Donne del vino; Viaggio tra i vini umbri con le 'Donne del vino'; Vinitaly, il vino umbro protagonista con l’enoteca del padiglione Umbria; Vinitaly 2026 vedrà protagonista l'Umbria dei vini: identità, cultura, sapori e nuovo stand che svela i territori. Da tutto il mondo per il nostro vino. Oltre 30 cantine umbre protagonisteL’iniziativa coinvolgerà operatori da Austria, Canada, Cina, Corea del Sud, Germania, Stati Uniti e Irlanda ... msn.com Viaggio tra i vini umbri con le 'Donne del vino'Un mese ricco di appuntamenti, quello di aprile, per le Donne del vino dell'Umbria e per l'attività di valorizzazione dei vini e delle cantine al femminile, che l'associazione - guidata dalla delega ... ansa.it Florentino Perez x Vini Jr. x.com " - " ( Kinetès -edizioni) è il mio ultimo libro: una raccolta di racconti abbinati a diverse tipologie di vini. Storie che uniscono il mondo della parola a quello del gusto, dando vita a una sinest facebook