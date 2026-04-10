Cybersecurity nelle imprese a Udine l' esperto Ranieri Razzante spiega come affrontare i nuovi rischi

A Udine, l’esperto Ranieri Razzante ha illustrato come le aziende e i professionisti devono affrontare i rischi legati alla cybersecurity. Durante l’incontro, sono stati analizzati i nuovi pericoli emergenti e le misure pratiche da adottare per proteggere dati e sistemi. La discussione ha evidenziato il ruolo centrale di questa tematica nel mondo digitale di oggi, coinvolgendo anche i cittadini.

La cybersecurity non è più soltanto una materia tecnica, ma una responsabilità strategica che riguarda da vicino imprese, professionisti e cittadini. Muove da questa consapevolezza il convegno “Cybersecurity nelle imprese: una priorità strategica. Prevenire verso il cambio della grammatica. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Cybersecurity nelle piccole imprese Cybersecurity nelle imprese, convegno a ConfindustriaLa cybersecurity non è più soltanto una materia tecnica, ma una responsabilità strategica che riguarda da vicino imprese, professionisti e cittadini.