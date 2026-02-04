Istituzioni a Rieti e Viterbo promuovono crescita imprenditoriale con nuovi strumenti per le imprese locali

Nella provincia di Rieti e Viterbo, le istituzioni lanciano nuovi strumenti per aiutare le imprese locali a crescere. I dati del Movimprese 2025 mostrano un aumento della attività imprenditoriale, soprattutto nel cuore dell’Alto Lazio. La regione si muove per rafforzare il settore e stimolare nuove iniziative.

**Rieti, Viterbo e l’Alto Lazio in crescita: il tessuto imprenditoriale cresce con i dati del Movimprese 2025** A Rieti, nel cuore dell’Alto Lazio, si registra una crescita significativa nel tessuto imprenditoriale. I dati del rapporto Movimprese 2025, condotto da Unioncamere e InfoCamere, mostrano che la provincia di Rieti ha registrato un saldo positivo di 30 imprese nel 2025, con 737 nuove iscrizioni rispetto a 707 cessazioni. Un andamento che conferma la vitalità del sistema economico locale, con un tasso di crescita dello 0,21%. Le cifre, emblematiche per il territorio reatino, indicano che il paese sta vivendo un periodo di rinnovata dinamicità economica, in un contesto regionale e nazionale ancora segnato da incertezze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

