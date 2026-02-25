Cisl e Confapi uniscono le forze per il futuro del lavoro

Un incontro strategico tra Cisl e Confapi a Roma. La segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, ha incontrato oggi a Roma i rappresentanti di Confapi. L’incontro, che si è svolto nel pomeriggio, ha la partecipazione di diversi esponenti delle due organizzazioni, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra sindacati e associazioni imprenditoriali. Fumarola ha sottolineato l’importanza di unire le forze per affrontare le sfide del mondo del lavoro, evidenziando come sia fondamentale ritrovarsi e ragionare su elementi che tengano insieme le esigenze delle organizzazioni professionali. L’incontro è stato caratterizzato da un clima costruttivo, con un’attenzione particolare alle esigenze delle organizzazioni professionali. L’incontro si è svolto in un contesto economico complesso, caratterizzato da sfide globali e cambiamenti rapidi nel mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

