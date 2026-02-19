Croce Bianca il piano San Donato Raccolta fondi per la nuova sede Dini | I nostri servizi più efficaci

La Croce Bianca di Arezzo ha avviato una raccolta fondi per costruire la nuova sede Dini, motivata dalla necessità di migliorare i servizi di emergenza e assistenza. La decisione deriva dall’aumento delle richieste di intervento e dalla mancanza di spazi adeguati nella sede attuale. La campagna, che coinvolge cittadini e aziende, mira a raccogliere fondi per realizzare un edificio più grande e funzionale. La nuova struttura promette di garantire interventi più rapidi e di qualità superiore. La comunità locale può contribuire attraverso donazioni e iniziative di solidarietà.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – Da oltre un secolo al servizio delle persone, senza mai cambiare la propria missione: essere una presenza concreta, quotidiana, accanto a chi ha bisogno. Con questo spirito la Croce Bianca Arezzo ha presentato ufficialmente la campagna di crowdfunding «Un nuovo inizio. Dal 1892. Insieme.», insieme al progetto della nuova sede destinata a segnare una svolta storica per l'associazione. La campagna, attiva sulla piattaforma Produzioni dal Basso, punta a coinvolgere cittadini, imprese e istituzioni in una raccolta fondi che guarda al futuro senza dimenticare le radici. Dal 1892 a oggi, la Croce Bianca ha accompagnato la crescita della città, mantenendo intatti valori come dedizione, ascolto e rispetto.