Taglio del nastro per la nuova sede della Croce Rossa a Pontasserchio

È stata inaugurata ieri, 23 gennaio, la nuova sede del Comitato della Croce Rossa Italiana a Pontasserchio, nel Comune di San Giuliano Terme. Dopo un anno e mezzo di lavori e un investimento di 1,7 milioni di euro, la struttura rappresenta un nuovo punto di riferimento per il servizio alla comunità locale. La cerimonia ha segnato un passo importante per il rafforzamento delle attività di volontariato e assistenza nella zona.

Un anno e mezzo e di lavori e un investimento da 1,7 milioni di euro. E' stata inaugurata ieri mattina, 23 gennaio, la nuova sede Comitato della Croce Rossa Italiana di San Giuliano Terme a Pontasserchio. La struttura, che già da oggi sarà pienamente operativa, si candida ad essere "non solo la.

