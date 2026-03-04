cinesorriso imperia dal 12 al 14 marzo il buonumore in scena tra cinema e nuovi media

Dal 12 al 14 marzo, a Imperia, si svolge la prima edizione di Cinesorriso, un evento dedicato al buonumore che combina proiezioni cinematografiche e contenuti legati ai nuovi media. La manifestazione si tiene presso il Teatro Cavour e prevede diverse iniziative per intrattenere il pubblico con spettacoli e proposte culturali legate alla comicità e al divertimento.

Cinesorriso Imperia Il buonumore in scena tra cinema e nuovi media Prima edizione Teatro Cavour di Imperia, dal 12 al 14 marzo Tra i premiati: Paolo Calabresi, Angela Finocchiaro, Matilde Gioli e Greta Scarano per il suo esordio “La vita da grandi”, film presentato dal protagonista Yuri Tucci Si terrà a Imperia, presso il Teatro Cavour, dal 12 al 14 marzo 2026 la prima edizione di Cinesorriso Imperia, festival cinematografico che mette al centro la commedia e l’umorismo come strumenti di racconto del nostro tempo, tra cinema, nuovi linguaggi e media contemporanei con la direzione artistica della sezione Cinema di Claudio Napoli, e la sezione New Media diretta da Alessandro Arcodia, per un progetto che mette in dialogo il cinema e i nuovi linguaggi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Temi più discussi: Cinesorriso, dal 12 al 14 marzo Imperia punta a rilanciare la grande epopea dell'umorismo del Ponente Ligure; Il Cinesorriso della contemporaneità dal 12 al 14 marzo al Teatro Cavour; Non è solo un festival, ma un messaggio: Imperia lancia Cinesorriso; Al Teatro Cavour di Imperia arriva Vincenzo Schettini, assessore Scajola: Confronto diretto per aiutare i giovani a orientarsi nel futuro.

