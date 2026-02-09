Hyundai cresce in Europa nel 2025 vendite a 603mila boom elettrificati

Hyundai chiude il 2025 con vendite in crescita e una forte presenza in Europa. Nel 2025, ha venduto 603 mila auto, con un boom di modelli elettrificati. La casa coreana continua a rafforzarsi sui mercati europei, puntando tutto sull’elettrico e sulle nuove tecnologie.

MILANO (ITALPRESS) – Hyundai Motor Europe chiude il 2025 con risultati solidi e in crescita, rafforzando la propria presenza nei mercati europei e confermando l’efficacia della strategia di elettrificazione. Nel corso dell’anno, il Brand ha registrato 603.542 immatricolazioni di autovetture nei mercati EU35 – che comprendono Unione Europea, EFTA, Regno Unito, Europa orientale e Turchia – raggiungendo una quota di mercato del 4,2%. Particolarmente rilevante la performance nel segmento dei veicoli elettrificati (xEV), che ha fatto segnare una crescita dei volumi del 24% rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Ildenaro.it

