Madonna Addolorata di Castelpetroso | il vescovo è tra i testimoni dell’apparizione

Il vescovo locale ha partecipato come testimone alle apparizioni della Madonna Addolorata di Castelpetroso, avvenute a due donne umili, e ha assistito a guarigioni miracolose che si sono verificate durante gli eventi. Numerosi testimoni hanno osservato le apparizioni, confermando la sequenza di eventi che si sono susseguiti nel tempo. La vicenda coinvolge anche il vescovo, che ha assistito personalmente a alcune delle manifestazioni.

La Madonna Addolorata di Castelpetroso apparve a due umili donne. Ma sarebbe stata soltanto la prima di una serie di apparizioni accompagnate da guarigioni miracolose e viste da numerosi testimoni, compreso il vescovo locale. Il 22 marzo 1888 la Madonna apparve a Castelpetroso, paese vicino a Isernia, in Molise. La Santa Vergine si manifestò a due donne di umili origini: le contadine Fabiana Cicchino, detta Bibiana, e Serafina Valentino, rispettivamente di 35 e 34 anni. Bibiana stava cercando un agnellino disperso. All’improvviso vide una luce abbagliante che si sprigionava da una grotta. La donna si avvicinò, attirata dal bagliore proveniente da una fessure della roccia, in alto, che si era allargata fino a grandezza umana. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Madonna Addolorata di Castelpetroso: il vescovo è tra i testimoni dell’apparizione Articoli correlati Accadde oggi: 22 marzo, a Castelpetroso appare la Madonna AddolorataFabiana Cicchino, chiamata Bibiana, di trentacinque anni, e Serafina Valentino, trentaquattrenne, erano entrambe di Guasto, frazione di Castelpetroso. Leggi anche: 14 febbraio, Madonna di Diu: l’apparizione di cui anche i musulmani sono testimoni Altri aggiornamenti su Madonna Addolorata di Temi più discussi: 22 marzo la festa della Madonna Addolorata tra devozione e tradizione cittadina; Fiaccolata di fede in ricordo dell'apparizione della Madonna Addolorata; Castelpetroso celebra il 138° anniversario delle Apparizioni; Accadde oggi | 22 marzo a Castelpetroso appare la Madonna Addolorata. Madonna Addolorata di Castelpetroso: il vescovo è tra i testimoni dell’apparizioneLa Madonna Addolorata di Castelpetroso appare a due umili donne e poi a molti fedeli, tra i testimoni anche il Vescovo di Bojano. lalucedimaria.it Diocesi: Campobasso, la basilica dell’Addolorata di Castelpetroso si prepara alle celebrazioni del 138° anniversario delle ApparizioniIl 22 marzo 1888 una luce improvvisa illuminò i boschi di Castelpetroso, segnando l’inizio di una storia di fede che ancora oggi parla al cuore del Molise e di tanti pellegrini provenienti da ogni par ... agensir.it Fiaccolata al santuario di Castelpetroso nell’anniversario dell’apparizione della Madonna Fiaccolata questa sera al santuario di Castelpetroso. L'anniversario dell'apparizione della Madonna Addolorata a Castelpetroso si celebra ogni anno il 22 marzo, giorno facebook