Immagini dal Sannio | il Santuario Italico di Pietrabbondante e la religiosità dei Pentri

Le immagini dal Sannio ci portano al Santuario Italico di Pietrabbondante, un sito di grande rilevanza storica e religiosa. Questo borgo molisano rappresenta il cuore della cultura e della spiritualità dei Pentri, custodendo le testimonianze del più importante luogo di culto dell’antica religiosità sannitica. Un patrimonio che permette di comprendere le radici e le tradizioni di questa antica civiltà italica.

Pietrabbondante è il borgo molisano che è considerato il cuore della cultura e della religione sannitica; qui, infatti, si conservano le tracce del più importante luogo di culto italico. Il toponimo deriva dalla grande quantità di rocce disseminate in tutto il territorio e chi passeggia tra le sue stradine si immerge in pieno nella sua ricca e importante storia, in un illustre passato che si tuffa a secoli e secoli fa. Studi e ritrovamenti recenti fanno derivare il nome anche dal culto della dea Ops consiva o dea dell’abbondanza, praticato nel portico del tempio.Il centro storico conserva intatte le tipologie abitative di origine medievale, ossia edifici costruiti con i materiali provenienti dal vicino sito archeologico. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

