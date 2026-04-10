Ilaria Salis ha dichiarato di non avere alcuna relazione stabile con il suo assistente, Bonnin. Si è detta sorpresa per l’attenzione eccessiva rivolta alla sua vita privata, in un periodo segnato da conflitti armati, crisi economiche e tensioni tra figure politiche e gruppi criminali. La donna ha sottolineato come ci siano questioni di maggiore rilevanza pubblica rispetto alle voci sulla sua sfera personale.

Ilaria Salis è «esterrefatta» per l’attenzione «morbosa» nei confronti della sua vita privata. «Soprattutto in un momento in cui tra guerre, crisi, dubbi legami tra esponenti di governo e clan, vi sono questioni di ben altra rilevanza pubblica. Sono bersaglio di una campagna della destra che arriva a spiarmi in casa: si è andati oltre», dice oggi in un’intervista a Repubblica. Si parla del presunto rapporto tra lei e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin. Vietato dalle regole del parlamento europeo. Ilaria Salis e il partner stabile. Nell’intervista Salis tiene il punto sul “partner stabile”, come da policy di Strasburgo. Sembra negare proprio la stabilità della relazione: «Bonnin non è il mio partner stabile. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Perquisizione a Ilaria Salis, in stanza con lei c’era l’assistente Ivan Bonnin: perché il loro rapporto potrebbe essere un problema

Ilaria Salis e la presunta relazione con Ivan Bonnin, l'accusa di Cerno sul Giornale: "Ha cambiato domicilio"Ilaria Salis torna al centro delle polemiche, stavolta per una sua presunta relazione con il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin.

Temi più discussi: Ilaria Salis: Con il mio assistente nessuna relazione stabile, siamo stati solo coinquilini; Ilaria Salis: Nessuna relazione stabile con il mio assistente Bonnin; Destra all'attacco di Ilaria Salis: Ha una relazione col suo assistente pregiudicato. Cosa dice il regolamento dell'Eurocamera; Ilaria Salis e la presunta relazione con Ivan Bonnin, l'accusa di Cerno sul Giornale: Ha cambiato domicilio.

Ilaria Salis sotto accusa: Fdi chiede chiarezza su fondi europei e collaboratoreDa Cadavegna a Maullu passando per Speranzon: Fdi chiede contezza alla Salis dell'inchiesta del Giornale sulla casa dell'assistente Bonnin ... ilgiornale.it

Ilaria Salis e la presunta relazione con Ivan Bonnin, l'accusa di Cerno sul Giornale: Ha cambiato domicilioTommaso Cerno su Il Giornale ricostruisce la presunta relazione tra Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin. Gli indizi raccolti ... virgilio.it

Ue, Ruspandini (Fdi): Ilaria Salis spieghi uso fondi pubblici Ue per convivenza Ue, Ruspandini (Fdi): Ilaria Salis spieghi uso fondi pubblici Ue per convivenza Non ci interessa la vita prima ma fare chiarezza su rispetto regole Europarlamento Roma, 9 apr. (ask - facebook.com facebook

Ilaria Salis dovrebbe rivedere la sua idea di “regime”: in Italia la libertà d’espressione è garantita al punto che i suoi compagni possono scendere in piazza mostrando immagini capovolte del Presidente del Consiglio e delle massime cariche dello Stato. Giuse x.com