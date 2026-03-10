Guerra in Iran ne parlano Peter Gomez e Gianandrea Gaiani | rivedi la diretta

Peter Gomez e il giornalista Gianandrea Gaiani hanno discusso della situazione in Iran in una diretta trasmessa sul canale YouTube del Fatto Quotidiano. L'evento, disponibile online, è riservato agli abbonati e permette di approfondire le ultime notizie riguardanti il conflitto. La registrazione della trasmissione può essere rivista dagli utenti interessati.

Guerra in Iran, ne parlano Peter Gomez e il giornalista Gianandrea Gaiani. Rivedi al diretta andata online sul canale Youtube del Fatto Quotidiano e riservata agli abbonati Un anno de Ilfattoquotidiano.it a un prezzo davvero speciale: oggi è l’ultimo giorno per approfittare della promozione, abbonati ora Netanyahu: “Avanti fino al rovesciamento del regime in Iran”. Israele ordina l’evacuazione del sud del Libano. La Turchia schiera i Patriot Israele annuncia raid imminenti contro Hezbollah nelle città di Tiro e Sidone. L'ambasciata Usa ai suoi cittadini: "Andate via". Nuova ondata di attacchi dell'Iran nel Golfo. E i Pasdaran dichiarano di aver "colpito" la base americana di Al-Harir, nel Kurdistan iracheno Roma, 9 mar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

