Separazione delle carriere rivedi la diretta con Peter Gomez e Paolo Frosina

La separazione delle carriere è un tema di attualità nel mondo della giustizia. In questa occasione, si analizzano le ragioni del No al referendum e le implicazioni di questa riforma, con approfondimenti di Peter Gomez e Paolo Frosina. Un’analisi chiara e approfondita per comprendere meglio il contesto e le posizioni in gioco.

Separazione delle carriere, il referendum e le ragioni del No. Rivedi la diretta riservata agli con il direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez e il giornalista Paolo Frosina

Referendum, il No raggiunge il Sì nei sondaggi: per Ixé è un "pareggio tecnico". Il distacco ridotto a soli 0,2 punti Si tratta del margine inferiore mai registrato: la quota di astenuti e indecisi è stimata al 39%. I contrari alla riforma sono ampia maggioranza tra i giovani e chi non si colloca politicamente

Carabinieri bloccati a Ramallah, l'Idf ammette: "A fermarli è stato un nostro soldato".

Il Dizionario del referendum/2: che cosa significa Terzietà del Giudice?

Picerno presiede la prima riunione del 2026 della segreteria cittadina FI.

Separazione delle carriere, Pellicini (FdI) contro l'Anm: Paragone con Minneapolis inaccettabile Al centro della polemica ci sono le dichiarazioni del segretario generale dell'Anm, Rocco Maruotti, autore di un post controverso (successivamente rimosso)

Il tema della separazione delle carriere appare ineludibile per garantire un giudice terzo e imparziale, quando il Pd lo metteva nero su bianco Dal dibattito interno di qualche anno fa alle contraddizioni politiche di oggi, tra mozioni, documenti e una linea che sembra cambiata più per opposizione al governo che per reale evoluzione culturale

L'ex conduttrice del Tg1 ospite di Peter Gomez analizza il discorso del presidente USA sulla Groenlandia

