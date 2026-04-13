Il glicine di Villa Bardini è in fiore | uno spettacolo da non perdere che dura solo pochi giorni

Il glicine di Villa Bardini sta fiorendo e il suo spettacolo dura solo alcuni giorni. La fioritura, visibile a tutti, richiama visitatori da varie zone. La pianta si trova nel giardino della villa e la sua fioritura si concentra in questo breve periodo. Le persone si affollano per ammirare i fiori che si presentano in un tripudio di colori e profumi. La fioritura rappresenta un evento stagionale molto atteso nel territorio.

Firenze, 13 aprile 2026 – Un incanto che si rinnova e non smette mai di affascinare e di far sognare. È tornato a tingersi delle mille sfumature di lilla il famosissimo ‘tunnel’ del Giardino Bardini. Ogni primavera il pergolato decorato con tante varietà di glicine si trasforma in uno dei più suggestivi spettacoli naturali della città: un vero e proprio pergolato incantato di 70 metri, avvolto da sfumature che vanno dal lilla al violetto, dall'azzurro malva al rosato. Dieci giorni per ammirare lo spettacolo. Il pergolato, completato nel 2005 con la ristrutturazione dell’intero complesso monumentale da parte di Fondazione CR Firenze, ospita...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il glicine di Villa Bardini è in fiore: uno spettacolo da non perdere che dura solo pochi giorni Lo spettacolo del glicine di Villa Bardini: quando fiorisce e qual è il periodo migliore per ammirarloFirenze, 7 aprile 2026 – Ogni primavera il glicine regala uno degli spettacoli naturali più suggestivi, trasformando pergolati e giardini in cascate... Ciliegi in fiore a Tokyo: come vedere lo spettacolo rosa che dura solo 10 giorni all’annoLa fioritura dei ciliegi a Tokyo rappresenta uno degli spettacoli naturali più attesi e celebrati del Giappone.