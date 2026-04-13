Il Tribunale di Roma ha deciso di respingere il ricorso presentato contro il concorso di bellezza, confermando che l’album può mantenere il suo nome. La decisione si basa sul riconoscimento che l’espressione artistica in libertà rappresenta un elemento da tutelare, purché non comprometta la dignità delle persone coinvolte. La sentenza ha quindi accolto le richieste di chi ha sostenuto l’uso del nome senza restrizioni.

«È bello sapere che la possibilità di esprimersi artisticamente in libertà sia considerata un valore importante da tutelare, soprattutto quando non viene intaccata la dignità altrui. Credo nella potenza delle immagini e nel loro potere evocativo per raccontare un vissuto o un’emozione » ha commentato Ditonellapiaga dopo l a decisione del Tribunale di Roma di rigettare il ricorso presentato dal concorso di bellezza contro il titolo del suo nuovo album, Miss Italia. Il disco potrà così mantenere ufficialmente la sua denominazione originale. Ditonellapiaga: da Sanremo al mondo. guarda le foto La nascita della controversia Miss Italia. Il caso è esploso durante il Festival di Sanremo, mentre l’artista era in gara con Che fastidio!.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Tribunale di Roma respinge il ricorso del concorso di bellezza, l’album può mantenere il suo nome

Il Tribunale respinge il ricorso di Manuel Parlato contro SportitaliaIl Tribunale del Lavoro di Milano ha messo fine alla controversia tra Manuel Parlato e Sportitalia.

Stoppate le trasferte della Roma: il TAR respinge il ricorso di UTR e AIRCIl TAR ha respinto il ricorso presentato congiuntamente da UTR (Unione Tifosi Romanisti) e AIRC (Associazione Italiana Roma Club) contro il divieto...