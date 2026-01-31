Il Tribunale respinge il ricorso di Manuel Parlato contro Sportitalia

Il Tribunale del Lavoro di Milano ha deciso di respingere il ricorso di Manuel Parlato contro Sportitalia. La sentenza chiude così una lunga disputa legale tra il giornalista e la televisione sportiva. Parlato aveva presentato ricorso, ma il giudice ha stabilito che non ci sono motivi per accoglierlo. La vicenda si conclude senza ulteriori appelli e con la conferma della decisione già presa.

Il Tribunale del Lavoro di Milano ha messo fine alla controversia tra Manuel Parlato e Sportitalia. Con la sentenza n. 4622026, pubblicata il 29 gennaio 2026, il giudice Julie Martini ha respinto il ricorso presentato dal giornalista contro Italia Sport Communication S.r.l., ritenendo legittimo.

