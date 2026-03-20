Stoppate le trasferte della Roma | il TAR respinge il ricorso di UTR e AIRC

Il TAR ha respinto il ricorso presentato da UTR e AIRC contro il divieto di trasferta per i tifosi della Roma. La decisione riguarda le restrizioni stabilite per impedire ai supporter giallorossi di seguire la squadra in trasferta durante le partite. La contestazione è stata avanzata dalle due associazioni, che avevano promosso il ricorso contro questa misura.

Il TAR ha respinto il ricorso presentato congiuntamente da UTR (Unione Tifosi Romanisti) e AIRC (Associazione Italiana Roma Club) contro il divieto di trasferta imposto ai sostenitori giallorossi. La decisione conferma la linea dura del Ministero dell’Interno, ritenendo “legittima e discrezionale” la misura restrittiva volta a tutelare l’ordine pubblico dopo i gravi scontri dello scorso 18 gennaio 2026. Secondo i magistrati amministrativi, la sicurezza collettiva prevale sul diritto dei tifosi di assistere agli incontri dal vivo, specialmente alla luce dei precedenti e di quattro episodi di “azioni predatorie” commesse da frange della tifoseria romanista presso aree di servizio e autogrill nell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Stoppate le trasferte della Roma: il TAR respinge il ricorso di UTR e AIRC Articoli correlati Divieto di trasferte, il Tar respinge il ricorso dei tifosi di Napoli, Roma e Fiorentina: stop confermatoAdnkronos: "I decreti erano stati adottati dal Ministero a seguito degli scontri fra opposte tifoserie lungo tratti autostradali". Leggi anche: Trasferte, il Tar respinge il divieto per i tifosi della Roma Aggiornamenti e notizie su Stoppate le trasferte della Roma il TAR... Argomenti discussi: Nazione: Rotazione moderata in Conference. 400 i tifosi della Fiorentina che andranno in Polonia; 400 tifosi viola a Sosnowiec. Vanoli cerca i quarti con la solita rotazione moderata.