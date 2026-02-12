Maltempo Sardegna traghetto in difficoltà a Porto Torres per la mareggiata | la nave rompe gli ormeggi

Questa mattina a Porto Torres, un traghetto della Tirrenia ha rotto gli ormeggi a causa della forte mareggiata. I vigili del fuoco, con i sommozzatori e la squadra nautica, sono intervenuti subito per aiutare la nave che stava rischiando di essere trascinata via dal maltempo. La capitaneria di porto ha coordinato le operazioni di soccorso, mentre il porto si prepara a gestire le conseguenze di questa difficile situazione.

I Sommozzatori e la squadra nautica dei Vigili del fuoco di Porto Torres, con il coordinamento della Capitaneria di Porto, sono intervenuti giovedì nel porto di Porto Torres per attività di assistenza alla motonave Tirrenia che, a causa delle proibitive condizioni meteo, rompeva gli ormeggi. La nave, grazie anche al lavoro di due rimorchiatori, è riuscita a mettersi al riparo. Nelle suggestive immagini si può notare la forza della mareggiata all’interno del bacino portuale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo Sardegna, traghetto in difficoltà a Porto Torres per la mareggiata: la nave rompe gli ormeggi Approfondimenti su Porto Torres Maltempo Sardegna, a Cala Gonone la mareggiata invade le strade A Cala Gonone, in Sardegna, si sono verificati forti fenomeni di mareggiata che hanno invaso alcune strade. Maltempo in Sardegna, mareggiata al Poetto e spiaggia sommersa A causa del maltempo in Sardegna, con venti di scirocco superiori a 100 kmh, si è verificata una mareggiata nel tratto del Poetto a Cagliari. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Porto Torres Argomenti discussi: Raffiche di vento oltre gli 80 km all’ora, dirottate le navi per Porto Torres; Maltempo: allerta arancione in Sicilia e Calabria, gialla in altre 8 regioni; Maltempo, nave Tirrenia rompe gli ormeggi a Porto Torres; Maltempo, allerta arancione in Sicilia e Calabria | Cancellati diversi collegamenti per Ischia e Procida. Maltempo Sardegna, traghetto in difficoltà a Porto Torres per la mareggiata: la nave rompe gli ormeggi(LaPresse) I Sommozzatori e la squadra nautica dei Vigili del fuoco di Porto Torres, con il coordinamento della Capitaneria di Porto, sono intervenuti giovedì nel porto di Porto ... ilmattino.it Maltempo, allerta arancione in Calabria e in SiciliaGialla in 8 regioni. A Catanzaro raffiche di vento fino a 117 km orari, un ferito per albero caduto su un'auto (ANSA) ... ansa.it Solidarietà per Sicilia, Calabria e Sardegna colpite dal maltempo e dal ciclone Harry. Scopri come contribuire con una donazione: esteri.it/it/sala_stampa… x.com Maltempo Sardegna, mare in burrasca, pioggia e vento: nave rompe gli ormeggi a Porto Torres - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.