Il tour estivo di Indagini Live

Le serate dal vivo di Stefano Nazzi, organizzate nell'ambito del tour estivo di Indagini Live, proseguiranno anche questa estate. Chi è iscritto al servizio del Post potrà partecipare agli eventi in programma. Le date e i dettagli delle serate sono stati comunicati attraverso i canali ufficiali dell'organizzazione. La partecipazione è riservata agli abbonati e abbonate in possesso di biglietto valido.

Le serate dal vivo di Stefano Nazzi continueranno anche questa estate: abbonate e abbonati del Post possono già acquistare i biglietti per le nuove date La prima delle date estive sarà il 24 giugno a Roma, e ci saranno poi serate a Perugia, Asti, Alghero e Marina di Pietrasanta: i biglietti per le date estive in prevendita per le persone abbonate al Post si possono acquistare su TicketOne. Mentre per cercare i biglietti ancora disponibili delle date primaverili il link è questo. Gli spettacoli di Indagini Live sono organizzati da Show Bees in collaborazione con il Post e, come dicevamo, anche in questo caso sono state rinnovate le condizioni speciali dedicate alle persone abbonate che vogliano partecipare alle serate.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Il tour estivo di Indagini Live Leggi anche: I Bluvertigo tornano live: in Romagna l'unica data regionale del tour estivo Madame torna live nel 2026: annuncia il tour estivo italiano con 15 tappe tra luglio e settembre.Madame Rompe il Silenzio: Il Tour Estivo e il Ritorno sul Palco Dopo Tre Anni Madame annuncia un tour estivo in Italia con quindici date, dal 3... UFOs in Your Hometown Episode Seventeen